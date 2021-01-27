Правительство планирует обязать владельцев полигонов оплачивать их рекультивацию

Минприроды, Росприроднадзор и Российский экологический оператор (РЭО) к 3 февраля представят предложения по созданию механизмов проведения работ по рекультивации мусорных полигонов и свалок «за счет средств владельцев полигонов». Такое поручение ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании в декабре.

Ведомства должны проработать правовые конструкции и модели, при которых будет возможно возложить ответственность за рекультивацию полигонов на их владельцев, также могут быть проработаны меры стимулирования и поддержки, сообщила РБК представитель госпожи Абрамченко Марта Галичева. По ее словам, эта модель рекультивации будет похожа на предусмотренную для владельцев промышленных объектов накопленного экологического вреда.

«Зачастую бизнес заинтересован в своих площадках до тех пор, пока они приносят прибыль. Финансирование же рекультивации происходит за счет бюджета. Пока государство ликвидирует вред, который существенно влияет на качество жизни населения, появляются новые площадки, которые впоследствии бросаются и опять рекультивируются за счет государства. Почему эту работу должны оплачивать граждане?»— отметила госпожа Галичева.

По данным источника издания в правительстве, владельцам полигонов не позволят включать в тариф расходы на их рекультивацию или увеличивать тарифы на 30% и выше. «Ни один губернатор не допустит такого роста стоимости услуг ЖКХ, к тому же ФАС не позволяет им бесконтрольно расти по желанию владельцев полигонов. Надо искать другие источники финансирования»,— сказал собеседник.

О результатах первого года работы на посту вице-премьера — в интервью Виктории Абрамченко “Ъ” «"Я за хороший советский госплан"».