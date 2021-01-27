Вирус смешал турпоток

Власти Татарстана рассчитывают в 2021 году быстро восстановить туристический поток, который в 2020 году из-за COVID-19 упал почти вдвое. Такую задачу вчера поставил глава госкомитета Сергей Иванов, отметив, что отрасль лишилась более 11 млрд руб. доходов. Чиновники рассчитывают, что интерес к турпродуктам Татарстана прежде всего проявят жители соседних регионов, а также гости с Ближнего Востока, для которых упростили визовый режим. Участники рынка считают, что за год туристическую отрасль восстановить «нереально».



Объем туристических услуг в Татарстане в 2020 году составил 17 млрд руб. Это на 40% меньше, чем в 2019 году, когда доходы превышали 28 млрд руб. Речь идет о всех тратах туристов — на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения, сообщил глава госкомитета по туризму республики Сергей Иванов, выступая на заседании коллегии ведомства.

По словам господина Иванова, туристический поток в регионе в 2020 году составил 1,9 млн человек. Это на 47% ниже показателя 2019 года. Падение «испытали на себе и основные туристские центры Татарстана», указал он. Так, Казанский кремль посетили 1,83 млн человек (годом ранее — 3,11 млн). Число посетителей острова-града Свияжск сократилось с 663 тыс. до 480 тыс., Великого Болгара — с 530 тыс. до 199 тыс., Елабуги — с 507 тыс. до 232 тыс., Чистополя — с 61,5 тыс. до 31,5 тыс. Пожалуй, только Тетюши смогли удержать планку предыдущего года, которые приняли в 2020 году 58,3 тыс. туристов (62,2 тыс. — годом ранее).

Сергей Иванов констатировал, что из-за ситуации с COVID-19 (весной в республике запрещалось передвижение граждан, были установлены ограничения на въезд в населенные пункты) туристическая отрасль оказалась «на грани выживания». Вместе с тем «в условиях новой реальности обозначились новые тенденции в туризме»: сократилось количество туристических групп, однако стало больше индивидуальных путешественников. Также вырос интерес к внутреннему туризму, особенно к загородному отдыху. Чиновники фиксировали предельную загрузку, например, комплексов «Камский трофей» и «Свияжские холмы».

Туристическая отрасль Татарстана в 2020 году больше ориентировалась на посетителей из соседних регионов, а также татарстанцев, которые стали больше отдыхать внутри республики. Среди регионов Приволжского округа была запущена программа взаимного продвижения туристского потенциала «В гости к соседям». В республике также запустили турпроект по муниципальным образованиям «1001 удовольствие за выходные», предложение «2+1» (когда третья ночь в отелях предоставлялась гостям бесплатно). Татарстан активно участвовал в федеральной программе туристического кешбэка (республика стала четвертым по популярности направлением).

Одной из главных задач на 2021 год господин Иванов обозначил срочное восстановление туристического потока, «чтобы предприятия туристической отрасли смогли продолжать свою работу и не закрылись». Для этого он предложил усилить продвижение Татарстана как туристического направления, отметив, что уже в прошлом году увеличились сроки пребывания гостей в регионе. Также он напомнил, что с этого года в России запущен механизм электронных виз, что должно позволить нарастить число гостей, в первую очередь, с Ближнего Востока. Татарстан, по словам главы комитета, должен позиционироваться как центр событийного туризма. Кроме того, планируется создать новые турпродукты в сегменте санаторно-курортного туризма. «Нам необходимо разработать специальные оздоровительные программы для реабилитации людей, перенесших коронавирус»,— предложил господин Иванов.

Президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов считает, что пандемия «больше всего затронула туристические компании и операторов»: «Фактически они занимались формированием туров. 20% покинули рынок. До половины агентств приостановили свою деятельность». Кроме того, по его словам, наибольший объем денег потеряли гостиницы. В результате в Казани закрылись 8 мест размещения (4%).

По словам господина Мифтахова, в 2021 году восстановить туристический поток до 3,5 млн человек «нереально». «При хорошем прогнозе мы прибавим 50%. Основной турист теперь индивидуальный, также небольшие семьи и компании. Это будет тяжело для туристического рынка в плане формирования и продажи турпакетов»,— отметил эксперт. По его словам, если власти будут активнее вакцинировать население, то путешественники будут «комфортнее себя чувствовать и активнее передвигаться». Вместе с тем господин Мифтахов рассчитывает, что у внутреннего туризма сохранятся преимущества перед поездками за границу из-за ограничений по коронавирусу в других странах.

Кирилл Антонов