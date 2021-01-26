С главы ГК «Гурман» хотят взыскать налоговые долги экс-франчайзи KFC на Кубани

Управление ФНС России по Краснодарскому краю обратилось с заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края о привлечении к субсидиарной ответственности по задолженности по налогам и сборам ООО «ГК Гурман» владелицу компании Светлану Попову и ООО «Чикен Юг». Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Общий размер требований к Светлане Поповой составил 318,2 млн руб., к ООО «Чикен Юг» - 174,6 млн руб. Всего предъявлено восемь исков к компаниям: ООО «ГК Гурман», ООО «Гурман Кубань», ООО «Гурман КФС», ООО «Гурман Краснодар», ООО «Гурман 1», ООО «Гурман-Сочи», ООО «Гурман», ООО «Гурман С».

Летом 2018 года Федеральная налоговая служба по городу Краснодару подала заявление в Арбитражный суд края о признании банкротом ООО «Гурман KFC». Налоговая инспекция установила в ходе проверки факт уклонения от налогов путем дробления бизнеса. Суммарная задолженность перед государством составила около 44 млн руб.

Известно, что долгое время ГК «Гурман» была франчайзи сети ресторанов KFC в Краснодарском крае. Однако в октябре 2017 года в KFC заявили что 22 ресторана на территории Кубани перешли под управление компании «АмРест».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ГК «Гурман» зарегистрировано в 2010 году в Краснодаре. Основным видом деятельности является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Выручка компании в 2017 году составила 177, 5 млн руб., чистая прибыль 128,5 млн руб.

Наталья Решетняк