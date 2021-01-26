Бизнес-омбудсмен не согласен с арестом бывшего вице-губернатора

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Басманному межрайонному прокурору Москвы с просьбой рассмотреть возможность «формирования позиции прокуратуры о нецелесообразности» ареста Евгения Никифорова — ульяновского бизнесмена, бывшего заместителя губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова. В свою очередь защита господина Никифорова направила апелляционную жалобу на постановление Басманного райсуда об аресте предпринимателя, считая, что суд подошел к делу «поверхностно» и не учел доводов адвокатов. В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) отмечают, что продолжают настаивать на необходимости ареста Евгения Никифорова.

Как стало известно “Ъ”, после решения суда об аресте Евгения Никифорова уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов обратился к Басманному межрайонному прокурору Москвы с просьбой «рассмотреть возможность формирования позиции прокуратуры о нецелесообразности избрания в отношении Евгения Никифорова меры пресечения в виде заключения под стражу».

Кроме того, 24 января господин Титов направил обращение к прокурору Ульяновской области Сергею Хуртину, в котором обращает внимание на то, что у Минобрнауки претензий к диатомовому комбинату нет, в связи с чем он просит руководителя регионального надзорного ведомства провести проверку фактов по поступившим в адрес уполномоченного обращениям в защиту Евгения Никифорова.

Тем временем адвокаты Евгения Никифорова направили в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда апелляционную жалобу на постановление Басманного райсуда об аресте их подзащитного, называя его «незаконным, необоснованным и подлежащим отмене».

Кандидат экономических наук Евгений Никифоров с 2002 по 2005 год работал заместителем губернатора Владимира Шаманова по промышленности, транспорту и связи. Им был создан ряд компаний в сфере изучения и переработки диатомита, в том числе ООО «Диатомовый комбинат», в котором сегодня ему принадлежит доля в1%. Предприятие считалось крупнейшей российской компанией и второй в Европе по производству продукции из диатомита.

Бизнесмен Евгений Никифоров Фото: «Диатомовый комбинат»

Господин Никифоров был задержан в Москве неделю назад по запросу СУ СКР по Ульяновской области, а в минувшую среду Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство СУ СКР и арестовал бизнесмена до 21 февраля. СКР настаивал на аресте, ссылаясь на то, что господин Никифоров 18 декабря не явился по требованию следствия.

Напомним, уголовное дело в отношении Евгения Никифорова было возбуждено в марте 2017 года по факту мошенничества в особо крупном размере при исполнении контрактов с Минобрнауки РФ (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). До этого Евгений Никифоров находится под подпиской о невыезде по месту проживания в Москве. В деле речь идет о двух контрактах — на 140 млн руб. и 137 млн руб. Они были исполнены в 2013 году и 2014 году, при этом СУ СКР утверждает, что предприниматель «обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму 140 млн руб.».

На комбинате заявляют, что «претензий у Минобрнауки РФ не было», а экспертная справка, послужившая основанием для возбуждения уголовного дела, была сфальсифицирована, «что подтвердила независимая экспертиза».

Евгений Никифоров обращался в следственные органы с просьбой возбудить по факту фальсификации его уголовного дела, но результата не добился.

Отметим, что еще 13 марта 2018 года Минобрнауки направил ответ на запрос бизнес-омбудсмена Бориса Титова (копия документа имеется у “Ъ”), в котором замминистра Григорий Трубников сообщает, что госконтракт был заключен в рамках ФЦП на проведение НИОКР с привлечением частных источников финансирования для коммерциализации результатов исследований. Замминистра отмечал, что «НИОКР по госконтракту были выполнены в полном объеме, результаты работ приняты соответствующей комиссией Минобрнауки России», «министерство претензий к ООО "Диатомовый комбинат" не предъявляло», хотя отчет о коммерциализации результатов НИОКР за счет частных средств пока не представлен.

В свою очередь в апелляционной жалобе адвокаты отмечают, что «вопрос о причастности Никифорова к якобы совершенному преступлению судом не исследовался», что Евгений Никифоров не мог явиться 18 декабря для проведения следственных действий, поскольку в это время после выписки из больницы находился на амбулаторном лечении (больничный — до 28 декабря) после заболевания COVID-19, и потому «был совершенно огульно объявлен следователем в розыск».

Адвокаты также считают арест излишней мерой, противоречащей в данной ситуации как российскому, так и международному праву, поскольку их подзащитный прежде исправно являлся по всем вызовам следствия.

Они также отмечают, что по ныне отмененной, но в рассматриваемый период действующей ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) арест не предусмотрен, а уголовное дело должно быть прекращено «в связи с истечением сроков давности».

В ульяновском управлении СКР от комментариев отказались. А адвокат Евгения Никифорова Евгений Кронов считает, что причина, по которой следствие настаивало на аресте предпринимателя, скорее всего связана с тем, что расследование подходит к концу, а частые болезни обвиняемого «уже довели до точки кипения».

Сергей Титов, Ульяновск