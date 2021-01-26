Гендиректором «Массандры» стал экс-глава «Нового света» Пугачев

Генеральным директором крымского винодельческого предприятия «Массандра» назначен бывший гендиректор завода шампанских вин «Новый Свет» Алексей Пугачев. Ранее «Массандру» возглавляла Янина Павленко, которую в декабре 2020 года избрали мэром Ялты.

«Цель одна — курс на возрождение, которое началось с момента воссоединения Крыма с Россией. Готовим стратегию развития предприятия»,— приводятся слова господина Пугачева на сайте «Массандры». Новый гендиректор работает в винодельческой сфере 39 лет, говорится в сообщении.

Алексей Пугачев в 1987 году был назначен на должность инженера-технолога в «Новом Свете». В течение 17 лет работал начальником цеха и главным инженером. С марта 2015 года назначен директором завода, а в августе того же года — генеральным директором.