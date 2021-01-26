Сторонники Алексея Навального запланировали новую акцию в центре Перми

Пермский штаб Алексей Навального в своих соцсетях анонсировал новую акцию в поддержку оппозиционного политика. Активисты планируют организовать протестную акцию в центре Перми, в воскресенье, 31 января. В администрации города сообщили “Ъ-Прикамье”, что уведомление о публичном мероприятии штаб в мэрию не подавал.

Предыдущая акция в поддержку Алексея Навального состоялась в Перми 23 января. Она не была согласована с городскими властями. По разным подсчетам, на шествие в центре города вышли от 2 до 8 тыс. человек. Акция прошла без массовых задержаний участников. Однако перед началом акции полиция задержала координатора штаба Навального в Перми Сергея Ухова. Позже господин Ухов сообщил, что его везут в суд. Также были задержаны активист Юрий Бобров и юрист штаба Артем Файзулин. Господин Ухов и господин Файзулин были арестованы на 5 суток за организацию массового мероприятия без подачи уведомления в органы местного самоуправления. Юрий Бобров был отпущен из отделения полиции без составления протокола