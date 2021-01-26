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Сторонники Навального в Тюмени анонсировали новое шествие 31 января

В Тюмени сторонники политика Алексея Навального 31 января проведут несогласованное шествие за свободу политзаключенных, говорится в Telegram-канале местного штаба политика. Они пройдут по тому же маршруту, что и 23 января: от площади возле технопарка до здания Тюменской областной думы.

Напомним, 23 января в Тюмени прошла несанкционированная акция в поддержку политика Алексея Навального. Несколько человек, включая несовершеннолетних, были задержаны. Суд арестовал сотрудника местного штаба Навального Сергея Осколкова и координатора движения «Время» Глеба Шафигуллина на восемь суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).

Михаил Мананников


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