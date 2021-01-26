СМИ опубликовали дневник Тесака из тюрьмы

Telegram-канал Mash опубликовал дневник националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. Националист вел этот дневник, находясь в заключении. В нем свыше 100 страниц. Записи датированы 2017, 2018, 2019 годами. Их подлинность подтвердил РБК адвокат семьи Тесака Алексей Михальчик.

В дневнике Марцинкевич записывал слова песен и стихотворения собственного сочинения, выражения философов и писателей, названия книг, список дел и планов на будущее. Также в дневнике националиста есть список контактов друзей и родных. В нем же есть номер и адрес следователя по особо важным делам ГСУ СКР, Эллы Памфиловой и Юрия Чайки.

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Максим Марцинкевич был трижды судим за различные преступления. Свой последний десятилетний срок Тесак должен был отбывать в Карелии: в 2018 году его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ст. 111 УК РФ), разжигании межнациональной ненависти (ст. 282 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ), грабеже (ст. 161 УК РФ), умышленной порче чужого имущества (ст. 167 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).

16 сентября 2020 года Тесак был обнаружен мертвым в камере СИЗО №3 по Челябинской области. СКР установил, что осужденный лишил себя жизни сам из-за «душевных волнений и переживаний», возникших в связи с опасением получить пожизненный срок. Его родственники и адвокаты не верят в версию о самоубийстве.

О творческом наследии Максима Марцинкевича — в материале “Ъ” «Тесак и его команда».