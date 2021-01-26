Совладелец Шереметьево в 2016 году вышел из проекта дворца под Геленджиком

Совладелец Шереметьево Александр Пономаренко в 2016 году вышел из проекта, который назван «дворцом Путина» в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иностранным агентом), сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Господин Пономаренко продал компании «Лазурная ягода», «Индокопас» и «Южная цитадель», добавили там. Суммы сделок называть не стали.

В 2011 году господин Пономаренко сообщил в интервью “Ъ”, что его компания купила «по 100% долей ООО "Лазурная ягода", владеющего местными виноградниками, и ООО "Идокопас", собственника строящегося там пансионата». Сумму сделки в $350 млн он оценил как близкую к правде. О том, что господин Пономаренко также владел компанией «Южная цитадель», писали «Ведомости».

В расследовании «Дворец для Путина» ФБК описывает якобы построенный за 100 млрд руб. комплекс резиденций под Геленджиком. По утверждению фонда, комплекс строился для Владимира Путина. Фильм стал самым быстронабирающим просмотры видео в русскоязычном YouTube. К 26 января ролик набрал 91 млн просмотров на YouTube. Отметим, что как президент России Владимир Путин, так и его пресс-секретарь Дмитрий Песков отрицают отношение главы государства в объекту из расследования.

На фоне опубликованного расследования и ареста Алексея Навального более чем в 100 городах России 23 января состоялись протестные акции.

Подробности — в материале “Ъ” «К субботним акциям отнеслись вполне буднично».