Рост тарифов ЖКХ в 2020 году оказался минимальным за 19 лет

Жилищно-коммунальные услуги в 2020 году в среднем по России выросли на 3,55%, подсчитали эксперты российской аудиторской компании FinExpertiza. По их данным, это минимальный рост тарифов ЖКХ за 19 лет. Эксперты объясняют его решением региональных властей не повышать цены на фоне пандемии коронавируса.

«В 2020 году жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем по России на рекордно низкие 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Это минимальный рост за весь доступный период статистики — начиная с 2002 года»,— говорится на сайте FinExpertiza.

При этом в некоторых регионах повышение стоимости коммунальных услуг в разы обогнало инфляцию — например, в Республике Коми цены увеличились на 16,2%. «В пятой части российских регионов рост тарифов ЖКХ опередил инфляцию. Лидерами по удорожанию коммуналки стали Республика Коми, где из-за повышения цен на капремонт тарифы ЖКХ сразу в три раза обогнали инфляцию (рост на 16,2%), Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%) и Удмуртия (6,6%)»,— отмечают в компании.

Эксперты FinExpertiza объясняют минимальный средний рост цен на услуги ЖКХ тем, что в некоторых регионах их не стали повышать в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, часть субъектов приостановила сбор взносов на капремонт, говорится в сообщении.

В конце прошлого года стало известно о решении московских властей в 2021 году удержать рост цен на услуги ЖКХ на уровне ниже инфляции. Во всей стране тарифы ЖКХ были проиндексированы 1 июля 2020 года. В России набирают популярность «умные» счетчики.

О нововведениях в сфере их применения — в материале “Ъ” «Счетчики подкручивают под новый протокол».