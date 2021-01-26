Прокуратура подала иски к руководству Ишимбайской ЦРБ

Ишимбайский городской суд рассмотрит 36 гражданских исков Ишимбайской межрайонной прокуратуры к администрации Ишимбайской центральной районной больницы. Соистцами являются физические лица.

Как пишет «Проуфу», надзорное ведомство обратилось в суд в интересах сотрудников медучреждения, которые не получили компенсацию за работу с больными новой коронавирусной инфекцией с августа по ноябрь прошлого года. Первые пять исков будут рассмотрены завтра.

В октябре прокуратура внесла представление Ишимбайской центральной районной больницы, указав на бездействие при начислении стимулирующих выплат сотрудникам.

Олег Вахитов