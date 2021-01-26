Матвиенко попросит лидеров партий обеспечить равные возможности для женщин—кандидатов в Госдуму

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко готовит обращение к лидерам партий в преддверии выборов в Госдуму, в котором попросит обеспечить равные возможности для мужчин и женщин «в проходной части» в партийных списках. Об этом она заявила во вторник, 26 января, на встрече с выпускниками программы «Женщина-лидер». Госпожа Матвиенко также заявила о новом наборе участников в проект.

«Я сейчас готовлю обращение ко всем лидерам партий накануне выборов в Государственную думу. Они в своих списках поступают очень мудро, хитро: они включают — список посмотришь — вроде там 50 на 50 (соотношение мужчин и женщин.— “Ъ”), но в проходной части в основном мужчины, а женщины там во втором эшелоне, чтобы привлечь женский электорат,— заявила Валентина Матвиенко.— Мы будем обращаться к ним, чтобы они все-таки при подготовке и формировании кандидатов, при праймериз выдерживали соотношение правильное с учетом равных возможностей женщин и мужчин, которые будут представлены». Госпожа Матвиенко добавила, что никаких «тепличных условий и комплиментов» не нужно: «Мы хотим на равных конкурировать, но в честной конкурентной борьбе».

Спикер Совета федерации призывает ломать стереотипы и менять ситуацию, когда «при прочих равных приоритет отдается мужчине». Тем не менее, как отметила Валентина Матвиенко, последние годы рост активности женщин очевиден: «если брать среднюю температуру по госпиталю», по количеству женщин-руководителей Россия выглядит неплохо в сравнении с другими государствами, но в то же время подвергается критике за низкий процент женщин в парламенте и руководстве на уровне принятия решений.

Программа «Женщина-лидер» стартовала в сентябре 2020 года, она направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также вовлечение женщин в решение острых проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности. Организаторы программы — АНО «Россия — страна возможностей» и совет Евразийского женского форума.

О готовности россиян к избранию женщины президентом страны читайте в материале “Ъ” «Кандидаткам пока не светит».

Елена Рожкова