«Авангард-Агро» отсудило права на 190 га в Курской области в спорах о «земельном моратории»

Арбитражный суд Курской области в рамках трех разбирательств поддержал требования ООО «Авангард-Агро-Курск», которое просило признать незаконными отказы администрации Щигровского района заключить три договора купли-продажи земли сельхозназначения без торгов. Компания намерена купить участки площадью 118, 16 и 59 га.

Речь идет о применении муниципальными властями областного «земельного моратория». Согласно закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Курской области», приватизация земель сельхозназначения до 2050 года в регионе невозможна. При этом федеральный закон «Об обороте земель сельхозназначения» дает добросовестным арендаторам право купить землю без торгов после трех лет аренды. Областные власти настаивают, что мораторий фактически запрещает лишь «первичную» продажу земли с торгов, защищая ее от недобросовестных пользователей. В то же время муниципалитеты продолжают толковать мораторий буквально и отказывают арендаторам в покупке.

По аналогичным делам вынесено уже около десятка судебных решений в пользу арендаторов. Администрация Щигровского района также ссылалась на областной закон, отмечая, что до 1 января 2050 года «предоставить земельные участки не представляется возможным». Все три отказа признаны судом незаконными, администрация должна будет заключить договоры купли-продажи.

Почему курские власти не хотят отменять мораторий — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин