Власти отметили «четкую тенденцию к снижению» заболеваемости COVID-19 в Челябинской области

В Челябинской области наблюдается «четкая тенденция к снижению» заболеваемости коронавирусной инфекцией, хотя показатели по-прежнему высокие. Об этом сообщила журналистам на онлайн-брифинге первый заместитель губернатора Ирина Гехт. По ее словам, сохраняющаяся высокая суточная заболеваемость связана, в частности, с наращиванием объемов тестирования, в том числе с выявлением бессимптомных носителей благодаря прохождению тестов в торговых комплексах.

По словам Ирины Гехт, свободный коечный фонд в регионе составляет 29%, это позволяет раньше начать очередной, четвертый этап перевода медучреждений к плановой медицинской помощи. Например, в областном центре в обычный режим работы планируется вернуть один из корпусов городской клинической больницы №8. С 1 февраля в Челябинской области возобновится диспансеризация и профосмотры.

При этом об очередных снятиях ограничений говорить пока рано, добавила Ирина Гехт. Она пояснила, что послабление мер возможно по предписанию главного санитарного врача, для этого коэффициент прироста не должен превышать 0,8 в течение двух недель, в Челябинской области он сейчас составляет 0,97. Кроме того, нужно пережить сезон гриппа, отметила первый вице-губернатор.