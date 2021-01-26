Геопарки, глэмпинги и археология: тенденции и перспективы развития туризма в Башкирии 20 января 2021 года // Пресс-завтрак с «Коммерсантъ-Башкортостан» // Отель Hilton Garden Inn Ufa

Госкомитет Башкирии по туризму, руководители геопарков «Торатау» и «Янган-тау» и ученые-археологи рассказали о развитии туризма в геопарках, а также о тенденциях и перспективах предпринимательской деятельности на пресс-конференции, организованной «Коммерсантъ-Башкортостан» в отеле Hilton Garden Inn Ufa.



Как сообщила зампредседателя госкомитета Башкирии по туризму Элина Гатауллина, сегодня наибольший интерес инвесторы из числа республиканских предпринимателей проявляют к строительству глэмпингов (от словосочетания «гламурный кемпинг».— „Ъ“). Это сравнительно новый вид экотуризма в России. Глэмпинги позволяют совместить отдых в красивых природных местах с привычными городскому жителю комфортом и уютом. Туристы размещаются в обустроенных отапливаемых палатках, шатрах, юртах или эко-домиках.

Элина Гатауллина, заместитель председателя Государственного комитета РБ по туризму В прошлом году была разработана концепция по развитию глэмпингов, в этом году мы ожидаем принятия мер поддержки по организации инженерной инфраструктуры и приобретению самих комплексов»

Инвесторам оказывается федеральная поддержка: они могут получить гранты в форме субсидий, предоставляемых Ростуризмом по результатам конкурса. При этом не менее 30% от объема запрашиваемого гранта должен вложить сам предприниматель. В прошлом году максимальная сумма федеральной поддержки составляла 3 млн руб.

По словам Элины Гатауллиной, в Башкирии определены 33 участка для размещения глэмпингов в Гафурийском и Салаватском районах. Они размещены на карте инвестиционной привлекательности региона и на инвест-портале РБ. Большинство из них находятся вблизи рек, чтобы там могли останавливаться туристы-сплавщики. Также работы ведутся еще по 110 участкам, которые в ближайшее время появятся на инвест-портале, отметила госпожа Гатауллина.

По данным госкомитета по туризму, за прошлый год природные парки Башкирии посетили более 100 тыс. туристов. В новогодние праздники заполняемость турбаз в республике достигала 90–110%, что на 2% больше аналогичного периода 2020 года. Наибольшим спросом пользовались однодневные маршруты и санатории.

Еще одно перспективное направление, которое госкомитет по туризму старается активно развивать, — это геопарки. В Башкирии созданы и функционируют два геопарка: «Янган-Тау» и «Торатау». Сегодня в правительстве республики разрабатывают пакет мер по их поддержке и развитию, а также обсуждаются дополнительные преференции их резидентам, рассказала Элина Гатауллина.

Гендиректор геопарка «Торатау» Айнур Саманов сообщил, что определены несколько точек притяжения туристов. Среди них шихан «Торатау», где работает эко-отель, построенный местными предпринимателями совместно с администрацией Ишимбайского района, а также завершается строительство визит-центра. Также дирекция геопарка намерена в текущем году создать на шихане экотропу, чтобы минимизировать ущерб природе, наносимый посетителями. За один выходной день гору посещают около 1,5 тыс. человек, в будние дни — порядка 400–500, сообщил Айнур Саманов. Экотропа будет представлять собой лестницу, сделанную из экологичных материалов. Разместить ее планируется на наиболее пологом северо-восточном подъеме.

Айнур Саманов, генеральный директор АНО ЦНПЭКТ «Геопарк Торатау» Экотропа должна не нарушать общий фон горы и быть максимально незаметной. Поскольку шихан имеет охранный статус, вся работа ведется по согласованию с минэкологии Башкирии»

В селе Воскресенском построят центр искусств, сообщил Айнур Саманов. Концепция его создания победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». На ее реализацию из федерального центра геопарк получит 45,4 млн руб. Также в селе расположен старейший на Южном Урале медеплавильный завод, что является еще одной точкой притяжения, отметил господин Саманов.

Ильдар Садыков, директор АНО ЦНПЭКТ "ГЕОПАРК ЯНГАН-ТАУ" В 2019 году „Янган-тау“, созданный в 2017 году в Салаватском районе республики, первым в России вошел в глобальную сеть геопарков „Юнеско“»

Как рассказал директор геопарка «Янган-Тау» Ильдар Садыков, до 2023 года там планируется строительство трех якорных объектов, призванных привлечь туристов. Это музей геологии в селе Мечетлино, где находится знаменитый геологический разрез международного значения, содержащий богатый комплекс окаменелостей позвоночных, беспозвоночных и растений возрастом 290–285 млн. лет, этнодеревня Караван-сарай в деревне Новые Каратавлы и мемориальный комплекс, посвященный башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву на месте бывшей деревни Текеево, где он родился, и уничтоженный войсками императрицы Екатерины Великой после подавления Пугачевского бунта в 1775 году. Сейчас ведется предпроектная работа, чтобы заключить договоры на разработку проектов этих объектов, пояснил Ильдар Садыков. Он подчеркнул, что геопарк готов к работе с туроператорами, а его объекты обладают большим туристическим потенциалом.

Кроме того, туристов могут привлечь археологические объекты.

Айбулат Псянчин, доктор географических наук, директор ИИЯЛ УФИЦ РАН На территориях геопарков очень много археологических памятников, особенно на территории „Янган-тау“. Все это будет вводиться в оборот деятельности геопарков для разработки туристических троп и маршрутов»

По мнению ведущего научного сотрудника отдела археологических исследований Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН Никиты Савельева, в геопарках пока нет единой концепции, как объединить все многочисленные объекты для однодневных выездов, туров выходного дня и больших поездок. «Археология — это смысловое наполнение территории. Одно дело, когда туристы просто сплавились по реке Зилим, к примеру, но гораздо интереснее при этом получить исчерпывающую информацию о том, что здесь было много веков назад, какие жили люди», — пояснил Никита Савельев.

Сотрудники Института регулярно проводят археологические экспедиции на территории республики. К примеру, в 2019 году в Абзелиловском районе возле озера Якты-Куль во время проведения экспедиции «Северные амуры» найден большой каменный курган рядом с деревней Кусимово. «Курган диаметром 20 м относится к скифо-сарматскому времени, то есть ему около 2,5 тыс. лет. Он стоит в центре ровного поля на берегу древнего озера, где 300 тыс. лет назад жили люди. Это одна из древнейших стоянок человека на Южном Урале», — рассказал Никита Савельев.

Никита Савельев, к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела археологии ИИЯЛ УФИЦ РАН С 2019 года в рамках археологической экспедиции Якты-куль — Кусимово Институт организует проект «Школьный лекторий», объединяющий как сельских детей из Абзелиловского района, так и школьников из трех регионов (Башкортостан, Челябинская и Свердловская области)»

А ограничения 2020 года позволили в полном объеме вывести лекторий в интернет-пространство, подключив к работе уникальных лекторов и максимально расширив географию участников — как детей, так и взрослых.

Господин Савельев отметил, что современная археология требует значительных затрат, но приносит «яркие и важные результаты». По его словам, одним из основных источников финансирования работ экспедиции является АО «Башспирт». Без участия бизнеса подобные экспедиции были бы невозможны, считает он. «В нашем обществе чувствуется гигантская недостаточность информации о том, где мы живем, какова история этого места и кто здесь когда-то жил. Мы знаем о пирамидах, Тадж-Махале, но о своих родных местах ничтожно мало. Для развития внутреннего туризма перед нами стоит задача популяризировать наши древние, фантастически интересные объекты и создавать на этой базе свои неповторимые и своеобразные маршруты. Тогда территория хорошо заработает, станет местом притяжения большого количества людей и не только с республики и ближайших к ней мест», — заключил Никита Савельев. Особенно отрадно, что в процесс «насыщения и создания смыслов», который сейчас ведется в Кусимово, вовлечены дети и мы точно можем сказать, что Башкортостан как отдельное направление может развивать также научный и образовательный туризм.