Дума Екатеринбурга утвердила 11 членов городской общественной палаты

Депутаты Екатеринбурга избрали 11 человек, которые войдут в новый состав общественную палату (ОП) города. Решение было принято сегодня на внеочередном заседании гордумы.

Всего в думу Екатеринбурга была подана 31 заявка на включение в шестой созыв ОП. Комиссия гордумы по местному самоуправлению (МСУ) рассмотрела документы, отказала шести заявителям из-за неполного пакета документов и отобрала 11 кандидатов для включения в состав общественной палаты. Среди них: Алексей Душин, Яков Силин, Алексей Долгов, Павел Лыжин, Олег Крушинский, Илья Тыщенко, Валерий Кусков, Геннадий Черных, Дмитрий Чукреев, Евгений Вотинцев, Илона Соболева.

Часть депутатов выступили против предложенного списка кандидатов. Их возмутило то, что кандидаты, получившие в ходе рейтингового голосования большинство баллов, даже не явились на заседание комиссии по МСУ. «Как можно утверждать список, если три кандидата набрали практически максимальное количество голосов, не явившись на комиссию и не представив программы. Остальные кандидаты, которые пришли на заседание, потратили время, но необходимые для прохождения баллы не набрали. Это считаете нормально?»,— возмутился депутат Дмитрий Николаев.

Он предложил исключить из списка рекомендуемых кандидатур Якова Силина, Леонида Черных и Евгения Вотинцева. Однако инициативу не поддержали, и гордума включила в новый состав общественной палаты Екатеринбурга рекомендованных комиссией по МСУ людей.

Напомним, в конце 2020 года дума Екатеринбурга забрала у горадминистрации полномочия по организационно-методическому и техническому сопровождению ОП. При этом вопрос вызвал большую дискуссию и получил неоднозначные оценки со стороны депутатов, мэрии и членов общественной палаты.