Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил помочь малоимущим семьям оплачивать интернет. Это, например, позволит детям учиться онлайн.

«Я получаю довольно много обращений от волонтеров в социальных сетях. В частности, сейчас пишут, что в регионах малоимущие семьи просят помощи в оплате интернет-связи. Это в том числе связано и с тем, чтобы дети могли учиться онлайн в тех случаях, когда это необходимо. Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его по компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей»,— сказал господин Медведев на втором социальном форуме «Единой России» (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2020 года в Госдуму внесен законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Сейчас бесплатный доступ к ним осуществляется в рамках экспериментального проекта «Доступный интернет», который запустили по поручению президента России Владимира Путина.

О развитии проекта — в материале “Ъ” «Доступный интернет завесят рекламой».