Краснодарские адвокаты написали «явку с повинной» о защите задержанных 23 января

Адвокаты адвокатской палаты Краснодарского края Алексей Аванесян, Тимур Филиппов и Феликс Вертегель направили заявление начальнику ОМВД по городу Краснодару, в котором попросили дать оценку их действиям по юридической защите задержанных участников акции оппозиции 23 января в Краснодаре, сообщил в социальной сети Facebook адвокат Аванесян.

Адвокаты назвали свое обращение «явкой с повинной», при этом адвокат Аванесян в разговоре с “Ъ” пояснил, что этот термин является условным и взят в кавычки. «Мы, разумеется, не признаем себя виновными в совершении преступления или правонарушения»,— рассказал Алексей Аванесян. Составив заявление в полицию, адвокаты намерены обратить внимание общественности на незаконное, с их точки зрения, решение Ленинского суда Краснодара, который признал адвоката Михаила Беньяша виновным в организации несанкционированного мероприятия и назначил ему наказание в виде административного ареста на пять суток. Накануне Михаил Беньяш призвал своих коллег оказывать помощь по защите задержанных оппозиционеров. «Если призыв к адвокатам выполнить свои профессиональные обязанности расценивается как организация несанкционированного мероприятия, то мы просим полицию дать оценку действиям тех адвокатов, которые свои обязанности выполняли»,— пояснил Алексей Аванесян.

Михаил Беньяш приобрел известность после обвинения его в нападении на полицейских. 12 октября 2019 года Ленинский районный суд признал адвоката Михаила Беньяша виновным в применении насилия к полицейским и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. руб. Господин Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года, в день несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Полицейские утверждали, что при доставлении в ОВД адвокат ударил одного из них, а второго укусил. Михаил Беньяш настаивает на том, что он был незаконно задержан и избит, а затем против него, по его словам, было сфальсифицировано уголовное дело. «При всей противоречивости фигуры Беньяша его дело не оставило равнодушным никого — от адвокатов, которые не знали Михаила на момент начала этой истории, до президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко»,— заявил тогда президент адвокатской палаты Краснодарского края Андрей Чехов.

Подробнее о деле господина Беньяша читайте в публикации “Ъ” «Обвинение оштрафовали на 10 тысяч».

Анна Перова, Краснодар