В Краснодаре обыскали квартиру адвоката Беньяша

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш, осуществляющий защиту гражданских активистов, доставлен в отдел МВД после обыска в его квартире, сообщает в своем аккаунте в социальной сети Facebook его коллега Феликс Вертегель, присутствовавший при обыске.

Как следует из видеозаписи, выложенной Михаилом Беньяшем, сотрудники полиции предъявили ему постановление на обыск, выданное в ходе расследования уголовного дела о краже муляжа пистолета стоимостью 19 тыс. руб., к чему может быть причастен житель Краснодара Александр Тимохин. По данным Феликса Вертегеля, господин Тимохин — это хозяин съемной квартиры, где живет адвокат Михаил Беньяш. «В ходе обыска искомый пистолет не обнаружен, но изъяты два ноутбука, принадлежащих адвокату Беньяшу, в которых содержится охраняемая законом адвокатская тайна»,— сообщил адвокат Вертегель.

Михаил Беньяш приобрел известность после обвинения его в нападении на полицейских. 12 октября 2019 года Ленинский районный суд признал адвоката Михаила Беньяша виновным в применении насилия к полицейским и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. руб. Господин Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года, в день несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Полицейские утверждали, что при доставлении в ОВД адвокат ударил одного из них, а второго укусил. Михаил Беньяш настаивает на том, что он был незаконно задержан и избит, а затем против него, по его словам, было сфальсифицировано уголовное дело.

Подробнее о деле господина Беньяша читайте в публикации “Ъ” «Обвинение оштрафовали на 10 тысяч».

Анна Перова, Краснодар