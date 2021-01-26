Избран новый глава Верхнего Уфалея

Собрание депутатов Верхнего Уфалея избрало нового главу города. Им стал бывший вице-мэр Сергей Тарасов. За него проголосовали все 19 депутатов на заседании 26 января.

По итогам конкурсного отбора из шести кандидатов, претендовавших на пост мэра Верхнего Уфалея, перед депутатами представили два – директор обособленного подразделения ЗАО «Южноуральский лизинговый центр» в Екатеринбурге Сергей Тарасов и начальник юридического отдела МУП «Водоканал» Александр Плеханов. Оба занимали должности заместителей главы города, когда мэром был Павел Казаков. Единогласно депутаты проголосовали за Сергея Тарасова. Он вступит в должность после того как завершится срок полномочий действующего мэра Веры Усковой – 28 января.

Избрать главу Верхнего Уфалея удалось лишь со второй попытки. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2020 года стартовал первый конкурс. Тогда из восьми кандидатов, заявившихся на пост, основным претендентом, согласованным с властями региона, называли депутата Тракторозаводского райсовета Челябинска Романа Муратчина. Однако «варяга» не одобрили местные, все кандидаты снялись с конкурса.