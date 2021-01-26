Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью главы бюджетного комитета Владимира Терешкова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам председателя комитета регионального законодательного собрания по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова, скончавшегося сегодня утром на 74-ом году жизни. Напомним, по данным источника “Ъ-Урал”, причиной смерти стало последствие коронавируса, с которым ранее он был госпитализирован, — у него оторвался тромб.

«Опытный, ответственный законодатель, активный участник парламентской работы. Именно Владимиру Андреевичу избиратели не раз доверяли право представлять их интересы в Законодательном Собрании Свердловской области. Долгие годы он возглавлял бюджетный комитет, внес весомый вклад в формирование правового поля, словом и делом доказывал высокий профессионализм и преданность интересам Среднего Урала. Мы прощаемся с одним из выдающихся уральцев», — написал господин Куйвашев в своем Instagram.

Владимир Терешков окончил Уральский политехнический институт, а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В сентябре 1991 года был назначен на должность заместителя председателя Верх-Исетского районного исполнительного комитета, а затем на должность главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. В этой должности проработал до марта 2004 года. С марта 2004 года являлся депутатом законодательного собрания Свердловской области, председателем комитета по бюджету, финансам и налогам.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед городом Екатеринбургом». За период работы был неоднократно награжден грамотами губернатора Свердловской области, областного правительства и регионального заксобрания.