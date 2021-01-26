В Удмуртии возобновят диспансеризацию и плановую медпомощь

С февраля 2021 года в Удмуртии возобновят плановую медицинскую помощь, профилактические медосмотры и всеобщую диспансеризацию. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в эфире на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что ГКБ №8 Ижевска, Сарапульская городская больница и Воткинская районная больница, ранее перепрофилированные в ковид-центры, возобновят прием пациентов с неинфекционными заболеваниями. Первые два учреждения вернутся к обычному режиму с 1 февраля, Воткинская РБ — с 15 февраля.