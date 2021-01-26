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Крупнейшие управляющие компании по итогам 2020 года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8
Название Активы под управлением (млрд руб.) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%)
Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 1276,0 9,6 39,3
Компании бизнеса «Сбер Управление активами» 1204,5 5,5 16,7
Группа УК «Регион» 870,7 1,5 4,5
Компании бизнеса управления активами «Открытие» 779,8 9,3 11,9
«Альфа-Капитал» 668,5 10,0 50,8
«Газпромбанк—Управление активами» 614,7 -3,2 -4,6
«Лидер» 515,2 0,8 4,2
«ТКБ Инвестмент Партнерс» 472,0 -19,0 -14,4
«Прогрессивные инвестиционные идеи» 358,0 5,6 10,7
«Трансфингруп» 354,8 0,1 7,8
«Ай Кью Джи Управление активами» 224,3 0,2 7,1
«Система Капитал» 175,5 5,9 83,8
«РСХБ Управление активами» 139,9 13,6 37,2
«Райффайзен Капитал» 122,0 10,5 36,1
«Ингосстрах-Инвестиции» 106,3 -0,6 3,5

По данным «Эксперт РА».

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