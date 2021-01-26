Крупнейшие управляющие компании по итогам 2020 года

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|Название
|Активы под управлением (млрд руб.)
|Изм. за 3 мес. (%)
|Изм. за 12 мес. (%)
|Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями»
|1276,0
|9,6
|39,3
|Компании бизнеса «Сбер Управление активами»
|1204,5
|5,5
|16,7
|Группа УК «Регион»
|870,7
|1,5
|4,5
|Компании бизнеса управления активами «Открытие»
|779,8
|9,3
|11,9
|«Альфа-Капитал»
|668,5
|10,0
|50,8
|«Газпромбанк—Управление активами»
|614,7
|-3,2
|-4,6
|«Лидер»
|515,2
|0,8
|4,2
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|472,0
|-19,0
|-14,4
|«Прогрессивные инвестиционные идеи»
|358,0
|5,6
|10,7
|«Трансфингруп»
|354,8
|0,1
|7,8
|«Ай Кью Джи Управление активами»
|224,3
|0,2
|7,1
|«Система Капитал»
|175,5
|5,9
|83,8
|«РСХБ Управление активами»
|139,9
|13,6
|37,2
|«Райффайзен Капитал»
|122,0
|10,5
|36,1
|«Ингосстрах-Инвестиции»
|106,3
|-0,6
|3,5