Видеоролик промотали до тюремного режима

Центральный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы выходца из Средней Азии Айемеддина Мухторова, который до задержания проживал в Перми. Осужденный признан виновным в склонении к участию в терроризме. Как установили следствие и суд, он предлагал знакомым поехать в Сирию и вступить в ряды запрещенного в России Исламского государства. Ранее суд приговорил к реальным срокам лишения свободы Камардина Бахромова и Сунатуло Халимова за создание в прикамских колониях ячеек исламистов и призывы к терроризму.

Апелляционная коллегия Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге оставила в силе приговор в отношении жителя Пермского края Айемеддина Мухторова. Следственными органами УФСБ по Пермскому краю он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к участию в террористической деятельности). Преступной деятельностью Мухторов занимался с мая 2018-го по февраль 2019 года. Формально в Пермь он приехал на заработки и трудился разнорабочим. В кругу его общения оказались выходцы из Таджикистана. По данным ФСБ, в ходе личных встреч с ними путем уговоров, убеждений и просьб он склонял их к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ. Кроме того, Айемеддин Мухторов демонстрировал своим знакомым ролик экстремистского содержания.

Видеоролик, который предполагаемый злоумышленник демонстрировал своим знакомым, содержит запись речи молодого мужчины восточной внешности. Управляя автомобилем, он рассказывает, как уехал в Сирию заниматься террористической деятельностью, и описывает «хорошую жизнь» в республике на территории, контролируемой ИГИЛ. Эта запись внесена в список экстремистских материалов. Впрочем, местность, по которой проезжал автор ролика, к настоящему моменту уже освобождена от членов террористической организации.

23 февраля 2019 года Айемеддин Мухторов был задержан в порядке ст. 91 УПК. Находясь в СИЗО, он вступил в конфликт с сотрудниками учреждения. Так, при входе контролера в камеру обвиняемый отказался подняться со спального места, но затем запрыгнул на кровать, принял боевую стойку и ударил ногой по руке одного из сотрудников СИЗО. После этого в отношении Мухторова было возбуждено уголовное дело еще и по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, путем применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности). Приговором Ленинского райсуда за совершение этого преступления ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

За более тяжкое преступление террористической направленности Айемеддин Мухторов был приговорен к десяти годам лишения свободы. Причем первые три года он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Стоит отметить, что в конце прошлого года Центральный окружной военный суд вынес еще несколько приговоров, касающихся преступлений террористической и экстремистской направленности, которые были совершены в Прикамье. Так, к трем с половиной годам лишения свободы был приговорен заключенный одной из колоний региона Камардин Бахромов. Он был признан виновным в публичных призывах к терроризму и к экстремистской деятельности. По данным следствия, Бахромов пытался создать на территории колонии ячейку из заключенных-мусульман, в которой им пропагандировались террористические идеи. За практически аналогичные деяния такой же срок получил Сунатуло Халимов, который отбывал наказание в исполнительной колонии №12 за грабеж.

Дмитрий Астахов