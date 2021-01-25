Минюст США начал расследование о возможном вмешательстве в президентские выборы

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровиц заявил о начале расследования о возможном вмешательстве в президентские выборы, которые прошли в стране в ноябре 2020 года. Министерство планирует выяснить, не были ли причастны к попыткам повлиять на результаты выборов бывшие или действующие должностные лица Минюста. Расследование не коснется чиновников из других министерств, сообщает AP.

Расследование началось после сообщений о том, что бывший помощник генпрокурора Джеффри Кларк обсуждал с 45-м президентом США Дональдом Трампом план смещения исполняющего обязанности генпрокурора. Кроме того, как сообщалось, они обсуждали опровергнутые официально предположения о массовых фальсификациях на выборах.

20 января истекли президентские полномочия Дональда Трампа. Новым президентом США стал Джо Байден. Господин Байден — первый американский президент со времен распада СССР, который не провозгласил попытку улучшения отношений с Россией.

Подробнее — в материале “Ъ” «Джо Байден определился с друзьями и врагами».