Mitsubishi показала обновленный Outlander на видео

Компания Mitsubishi представила видеотизер обновленного Outlander, премьера которого состоится в феврале 2021 года.

В ролике закамуфлированный автомобиль движется по грунту, грязи, залитому водой асфальту и снегу, а также по ровному асфальту. Никакой информации о новинке нет, кроме того, что модель оснастят фирменным полным приводом Super All-Wheel Control последней версии.

Ранее стало известно, что автомобиль получит дизайн в новой фирменной стилистике Dynamic Shield. Премьерный показ кроссовера состоится 16 февраля 2021 года. Автомобиль представят в онлайн-формате. Рестайлинговый Mitsubishi Outlander дебютирует сначала в США, Канаде и Пуэрто-Рико, затем появится и на рынках других стран.

Напомним, текущее поколение модели выпускается с 2012 года. В 2015 году кроссовер был обновлен и получил новый облик. Для российского рынка Mitsubishi Outlander собирают в Калуге — автомобиль стоит от 1,7 млн руб.