Суд арестовал на 10 суток координатора штаба Навального в Ярославле

Кировский районный суд Ярославля арестовал на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Елену Лекиашвили за организацию публичной несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщил “Ъ” ее адвокат Олег Крупочкин.

Наказание будет исчисляться с момента задержания госпожи Лекиашвили 23 января. По словам господина Крупочкина, ему не давали увидеться с активисткой в течение двух суток, а знакомиться с административным делом ему пришлось за пять минут до заседания суда. Он намерен обжаловать постановление об аресте.

Елену Лекиашвили и ее заместителя Александра Смирнова задержали перед началом акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января. Впоследствии господина Смирнова отпустили. Манифестанты прошли шествием от площади Труда до Советской площади, где находится правительство Ярославской области.

По данным «ОВД-Инфо», в целом по России сотрудники правоохранительных органов задержали около 3,7 тыс. человек.

Как на протесты в России отреагировали зарубежные СМИ, читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».

Александр Тихонов, Ярославль