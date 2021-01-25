В Липецке возбудили уголовное дело против участника акции протеста, распылившего газ в полицейских

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, распылившего газ в полицейских на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Как рассказали “Ъ” в ведомстве, суд отправил подозреваемого под домашний арест.

Молодого человека подозревают в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ, максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы). По версии следствия, 25-летний участник несанкционированного мероприятия на Соборной площади Липецка распылил в сторону полиции газовый баллончик. В результате его действий два сотрудника получили телесные повреждения.

Подозреваемого задержали при попытке скрыться. По данным СКР, он раскаялся в содеянном и принес извинения полицейским.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в более чем 100 городах России. По данным «ОВД-Инфо», сотрудники правоохранительных органов задержали около 3,7 тыс. человек, в том числе в Липецке — 11 человек.

Как на протесты в России отреагировали зарубежные СМИ, читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».

Сергей Толмачев, Воронеж