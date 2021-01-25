Ученые новосибирского центра «Вектор» впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса

В новосибирском центре «Вектор» ученые первыми в мире сфотографировали «британский» штамм нового коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.

Изображение сделано под микроскопом в рамках изучения свойств нового варианта вируса. Как уточняется, характерные для него мутации не влияют на эффективность вакцины «Эпиваккорона», в «состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями».

Роспотребнадзор отмечает, что зарегистрированные в стране ПЦР-тесты могут выявить случаи заражения «британским» вариантом коронавируса. При этом тест-система Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии ведомства «способна отличить вариантный вирус от немутантных форм».

В середине декабря 2020 года Великобритания сообщила о мутации коронавируса. В России разработали специальный тест для выявления нового варианта вируса. В январе 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что «британский» штамм выявлен уже в 60 странах.