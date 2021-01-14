Каждый пятый петербуржец ожидает сокращения штата в своей компании

Каждый пятый петербуржец, ожидает сокращений штата в своей компании после новогодних праздников. Об этом сообщает Служба исследований hh.ru по итогам опроса более 9 тыс. жителей страны.

Как сообщили в компании, более половины петербуржцев считают, что пандемия продолжит оказывать влияние на их карьеру. Больше всего ожидающих негативного сценария среди представителей сфер туризма и гостиничного бизнеса (68%), добычи сырья (66%). Наиболее уверены в том, что пандемия перестанет оказывать такое влияние на их работу, представители из сферы «Информационные технологии», «Госслужба» и «Рабочий персонал». Больше всего сокращений персонала ожидают работники банковских организаций, сферы транспорта, общепита и гостеприимства.

Согласно данным опроса более сотни работодателей России, есть вероятность, что сокращение персонала может пройти в компаниях численностью до 500 сотрудников. Об этом заявили 18% руководителей таких организаций.