Из-за ограничений общепит Петербурга в новогодние праздники потерял до 80% выручки

Из-за введенных ограничительных мер в новогодние праздники рестораторы Петербурга потеряли до 80% выручки. Об этом заявил общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, пишет ТАСС.

По его словам, потеря выручки точек общепита на фуд-кортах составляют все 100%, так как такие объекты не работают второй месяц. Январь «будет трудным» для бизнеса, так как «лучшие дни для получения прибыли уже упущены». Кроме того, число гостей в ресторанах снизилось из-за снижения доходов населения и запрета на работу в ночное время.

Господин Бухаров считает, что владельцам общепита предстоит «долгий период борьбы за свои проекты» на фоне ранее накопленных долгов.