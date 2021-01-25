В Краснодаре перевозчиков, работающих в районе ул. Московской, проконтролируют из-за жалоб пассажиров

Власти Краснодара будут контролировать маршруты движения общественного транспорта, курсирующие в районе ул. Московской — на участке, где ведется строительство новой трамвайной ветки. Об этом в ходе еженедельного аппаратного совещания заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

По его словам, к таким мерам придется прибегнуть из-за жалоб жителей города на частных перевозчиков, которые сокращали маршруты движения общественного транспорта на этому участке и не забирали пассажиров.

«Люди выражали недовольство движением городских маршруток. Были случаи, когда водители из-за определенных сложностей движения общественного транспорта, начали самостоятельно менять маршрут движения. Они сокращали свой путь, искали наиболее выгодный для себя маршрут движения», – рассказал Евгений Первышов.

По его словам, контроль движения маршрутов относится к компетенциям городского департамента транспорта, поэтому необходимо проконтролировать, чтобы и перевозчики и водители исполняли свои обязательства.

«Прошу проработать этот вопрос досконально, выставить контролеров и отследить все движения наших маршруток на постоянной основе. Нужно на весь период, пока мы ведем эту большую стройку, контролировать работу общественного транспорта», – добавил он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 16 января 2021 года стартовало строительство трамвайной линии от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Работы начались в районе разворотного кольца трамваев на улице Солнечной. Из-за этого, движение транспорта, в т.ч. и общественного, по ул. Московской в Краснодаре ограничат на три месяца.

Алексей Белянин