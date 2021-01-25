Глава Samsung не будет обжаловать приговор по делу о коррупции

Наследник и руководитель Samsung Group Ли Чжэ Ён не будет обжаловать решение суда по делу о даче взятки и растрате средств на сумму около 8,7 млрд вон ($7,8 млн), передает агентство «Ренхап» слова его адвоката Ли Ин Чжэ. Защитник отметил, что его клиент уважает решение суда и не будет предпринимать дальнейших юридических действий.

18 января суд в Южной Корее приговорил Ли Чжэ Ёна к 2,5 годам тюремного заключения. 25 января истекает срок апелляции, отмечает «Ренхап». Гособвинение отметило, что еще рассматривает возможность подачи жалобы на решение.

Господин Ли фактически возглавил руководство Samsung Group в 2014 году, после того как как его отец Ли Гон Хи отошел от дел по состоянию здоровья. В октябре 2020 года Ли Гон Хи умер в больнице в Сеуле. Обвинения главе Samsung Group были представлены в 2017 году в рамках расследования дела о коррупции, которое привело к отставке первой женщины—президента страны Пак Кын Хе. Господин Ли провел в тюрьме около года и был освобожден, однако позже Верховный суд отправил дело обратно в Высокий суд Сеула.