Соратники Навального оценили численность всех акций по России в 250–300 тысяч

Глава штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков считает, что на акции в поддержку политика по всей России вышли минимум 250 тыс. человек. Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Иван Жданов оценил численность акции в Москве в 50 тыс., а полиция — в 4 тыс. человек.

«Минимум — 250 тыс., а скорее — где-то 300 тыс.»,— сказал господин Волков «Открытым медиа».

Акции в поддержку Алексея Навального 23 января прошли в более 100 городах России. По данным «ОВД-Инфо», всего по стране задержали больше 3,5 тыс. человек. «Белый счетчик» не проводил традиционного замера численности людей на акции в Москве, но его координаторы считают, что на пике в ней принимали участие 15 тыс. человек.

Об акциях протеста читайте в материале “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?».