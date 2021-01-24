Умер член совета директоров группы ЧТПЗ Александр Федоров

Умер миноритарный акционер и член совета директоров группы ЧТПЗ Александр Федоров. Ему было 68 лет, в последние годы он тяжело болел.

«Губернатор и правительство Челябинской области с прискорбием извещают, что на 69 году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, многолетний руководитель Челябинского трубопрокатного завода, почетный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Анатольевич Федоров, и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Александр Федоров родился в городе Камень-на-Оби Алтайского края. В 1975 году окончил факультет «Двигатели, приборы и автоматы» Челябинского политехнического института. С 1976 года работал на ЧТПЗ: прошел путь от слесаря до генерального директора. Долгое время возглавлял совет директоров группы ЧТПЗ. В течение пяти созывов — с 1996 года по 2020-й — господин Федоров был депутатом законодательного собрания Челябинской области. Александр Федоров занимал пост первого вице-президента Челябинского отделения Союза промышленников и предпринимателей.

Юлия Гарипова, Челябинск