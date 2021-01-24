За сутки на Кубани от ковидной пневмонии умерли 20 человек в возрасте от 32 до 99 лет

По данным регионального оперштаба на 24 января, за сутки в Краснодарском крае скончались 20 человек, у которых был подтвержден коронавирус. У всех пациентов выявили внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелого течения. Кроме того, имелись сопутствующие заболевания. Среди умерших 12 мужчин и восемь женщин. Накануне в крае скончался 21 человек с диагностированным COVID-19.

В краевой клинической больнице №1 зафиксировано четыре летальных случая. Скончались мужчины в возрасте 79, 75 лет и 72 года, и одна 76-летняя женщина. 79-летний краснодарец умер в специализированной краевой инфекционной больнице. В краевом госпитале ветеранов войн умерли женщина в возрасте 99 лет и 71-летний мужчина.

В Сочи в инфекционной больнице №2 не удалось спасти мужчин возрастом 89 и 68 лет. В горбольнице №3 умерла 83-летняя сочинка. В районной больнице №1 Туапсе скончалась 57-летняя жительница района. В инфекционной больнице №3 Новороссийска умерла 66-летняя жительница города. 47-летний житель Новопокровского района умер в Тихорецкой ЦРБ.

В Усть-Лабинской ЦРБ не спасли 60-летнюю жительница Кореновска. В городской больнице Горячего Ключа скончался житель Апшеронского района в возрасте 59 лет. 46-летний житель Геленджика умер в Крымской ЦРБ. В Красноармейской ЦРБ не удалось спасти 32-летнюю местную жительницу. В больнице Армавира умер 54-летний житель города. В Лабинской ЦРБ скончалась 68-летняя жительница района. В Темрюкской ЦРБ зафиксировали смерть 83-летнего местного жителя.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 192 случая коронавируса, выздоровели 242 пациентов, умерли 20. Свежую статистику 24 января предоставили в региональном оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Наталья Решетняк