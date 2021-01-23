В Краснодарском крае скончался 21 человек с диагностированным COVID-19

За минувшие сутки на Кубани умерли с коронавирусом 21 человека. У всех пациентов, по информации краевого оперативного штаба, выявили двустороннюю пневмонию тяжелого течения, а также имелись сопутствующие заболевания.

Так, в краевой клинической больнице скончались четыре жителя Краснодара, Павловского района и Сочи. В специализированной клинической инфекционной больнице – 57-летняя жительница краевого центра и 52-летний пациент из Кущевского района. В краевом клиническом госпитале ветеранов войн – 83-летний мужчина и 92-летняя женщина из Краснодара.

Врачам инфекционной больницы №3 Новороссийска не удалось спасти двоих местных жителей – женщину 74 лет и мужчину 58 лет. В туапсинской районной больнице №1 умерли две пациентки 70 и 74 лет.

В медорганизациях Сочи зафиксировано пять летальных случаев. 53- и 82-летние местные жители умерли в городской больнице № 5. 59-летний сочинец скончался в городской больнице №3. В инфекционной больнице № 2 умерли 68-летняя пациентка из Красноармейского района и 65-летний мужчина из Сочи.

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 194 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 32 153. Выздоровели за сутки 219 человек (за все время 22 624), умерли с коронавирусом 21 пациентов (за все время – 1315).

Дмитрий Михеенко