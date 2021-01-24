Россиянин задержан в Греции на украденной в Турции яхте

Власти греческого острова Тинос задержали 33-летнего гражданина России, который незаконно проник в страну на яхте, сообщает издание ProtoThema. Позже выяснилось, что судно было украдено в Турции.

Два патрульных катера обнаружили яхту, севшую на мель в пятницу, 22 января. В результате расследования, проведенного должностными лицами порта, было установлено, что яхта украдена в турецкой Чешме.

Находящийся на ней россиянин был задержан, его имя не называется. Яхту скоро планируется снять с мелководья.