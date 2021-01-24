В Екатеринбурге участника шествия, который сидел на дереве, арестовали на четверо суток

В Екатеринбурге арестовали участника несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального. Речь идет о молодом человеке, который сидел на дереве в сквере у Театра драмы и отказывался спускаться. Его арестовали на четверо суток по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

«Первый осужденный по итогам вчерашнего митинга. Ст. 19.3 - Ленинский суд, судья Цибульская выписала 4 суток административного ареста. Могло быть и 15, конечно, но все равно жестко»,— написал у себя в facebook Дмитрий Палтусов.

Напомним, вчера на несанкционированном шествии в Екатеринбурге участие приняли по разным данным от трех до десяти тысяч человек. 14 человек были задержаны. Уже после окончания шествия был задержан глава регионального штаба Алексея Навального Алексей Гресько.