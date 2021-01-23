Корреспондента “Ъ-СПб” доставили в отдел полиции в Стрельне

Корреспондент “Ъ-СПб” Олег Дилимбетов, задержанный возле Сенной площади, доставлен в 46-ой отдел полиции в Стрельне.

Вместе с ним в отделение привезли корреспондентов «Невских новостей» Кирилла Конторщикова и «Медузы» Александра Сивцова.

Задержанного корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля доставили в 55-й отдел полиции в Колпино.

Напомним, в субботу, 23 января, в некоторых городах страны проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального.

Подробнее об акциях протеста в стране — в трансляции «Ъ».