Корреспондента “Ъ-СПб” доставили в отдел полиции в Стрельне

Корреспондент “Ъ-СПб” Олег Дилимбетов, задержанный возле Сенной площади, доставлен в 46-ой отдел полиции в Стрельне.
Вместе с ним в отделение привезли корреспондентов «Невских новостей» Кирилла Конторщикова и «Медузы» Александра Сивцова.
Задержанного корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля доставили в 55-й отдел полиции в Колпино.
Напомним, в субботу, 23 января, в некоторых городах страны проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального.
Подробнее об акциях протеста в стране — в трансляции «Ъ».