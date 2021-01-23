В Петербурге начались задержания на Сенатской площади

На Сенатской площади в Петербурге начались массовые задержания, передает корреспондент “Ъ-СПб” с места событий.

По периметру площади стоят автозаки, в них полиция отводит людей. Сопротивления задержанные полиции не оказывают. На Сенатскую площадь на митинг уже пришли около 700 человек. Полиция просит людей разойтись.

Напомним, что сегодня по всей стране проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Их проведение не согласовано с властями. Среди задержанных есть журналисты, в том числе и корреспондент “Ъ-СПб” Олег Дилимбетов. Его везут в 46 отдел полиции в Стрельне.

О том, как проходят субботние акции — в онлайн-трансляции на сайте «Ъ».

Марина Царева