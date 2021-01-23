В городах Сибири проходят митинги в поддержку арестованного Алексея Навального

В регионах Сибири проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. В Новосибирске участники акции прошлись от Дома офицеров до площади Ленина в центре города. В Красноярске акция стартовала с Красной площади, а в Омске сторонники прошли от Ленинградской до Соборной площади. Также мероприятия продолжаются в Кемерово, Томске, Барнауле и других городах. Участники митингов-шествий скандируют «Свободу», «Навальному свободу», «Один за всех и все за одного» и др.
За несколько часов до начала акций возле мест встречи сторонников Навального начали собираться правоохранители, у дорог стояли автозаки. В Новосибирске на акцию протеста, по оценкам корреспондента «Ъ-Сибирь», собралось около 1,5 тыс. человек. Несколько человек были задержаны сотрудниками полиции. Точное количество задержанных пока неизвестно. В пресс-службе УМВД по Новосибирской области "Ъ-Сибирь" сообщили, что "пока нет информации" по количеству участников митинга и задержанных.
В Красноярском крае, по оценкам участников собралось более 3 тыс. человек, по оценке корреспондента «Ъ-Сибирь» - более 1 тыс. «Я видела, как задержали, минимум, двух человек. Участников акции очень много. Когда мы шли, нам сигналили машины» - рассказала участница митинга Наталия Подоляк. В пресс-службе УМВД по Красноярскому краю от комментариев отказались.
В Барнауле, как сообщил «Ъ-Сибирь» участник акции Виктор Рау, в центре города на площади Советов собралось около 2 тыс. человек. По его словам, незадолго до начала акции задержали координатора местного штаба Алексея Навального Вадима Останина. «Всего задержали около 20 человек», - сказал Виктор Рау.
В Горно-Алтайске, по оценкам местных СМИ собралось около 120-150 участников. О задержаниях участников акции не сообщается. В Томске штаб Навального сообщает о задержании восьми человек.
Накануне шествий были задержаны координаторы новосибирского и красноярского штабов Сергей Бойко и Анастасия Корсакова, сотрудников новосибирского штаба Елену Носковец и Даниила Маркелова. За два дня до акции руководителя омского штаба Ольгу Картавцеву суд оштрафовал на 20 тыс. руб. за организацию несанкционированного мероприятия. В некоторых регионах, где представители штабов подали уведомление, власти отказали в проведении акции, в части регионов инициаторы митингов не стали подавать уведомления властям.
Алексея Навального арестовали 17 января по ходатайству ФСИН после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение.
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