Задержан координатор нижегородского штаба Навального

В Нижнем Новгороде задержан координатор местного штаба Алексея Навального Роман Трегубов, сообщили сторонники оппозиционера в соцсетях. «Куда везут – пока неизвестно», — отметили в штабе.

Накануне полиция вручила господину Трегубову предостережение относительно намеченной на субботу акции протеста. Ранее МВД предостерегло нижегородцев от призывов к участию и участия в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. Предупреждение о несанкционированной акции среди родителей распространили нижегородские учебные заведения.

Ранее пять суток ареста за одиночный пикет получил нижегородский активист Михаил Бородин. «То, что написано на плакате, полиция и судья посчитали “организацией несогласованной акции”. Просто взяли и закрыли человека ни за что!», — заявили в штабе Навального.

Господина Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево по прилету из Германии, где он проходил реабилитацию после отравления. ФСИН попросила суд заменить оппозиционеру условный срок реальным по делу «Ив Роше», заседание назначено на 2 февраля.

Владимир Зубарев