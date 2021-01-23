Курганский штаб Навального сообщил о задержании координатора и активиста

Курганский штаб оппозиционера Алексея Навального сообщил о задержании координатора штаба Алексея Шварца и активиста Никиты Ильиных. Они не выходят на связь с 12 часов ночи. К позднее уточнили в штабе, господин Шварц задержан на 30 суток.

«Алексей записал видео на случай задержания. Он попросил выходить нас за самих себя и не бояться»,— говорится в сообщении команды Навального.

Алексея Шварца арестовали на 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Суд прошел в отделе полиции №1 Кургана «по скайпу», сообщается в Telegram-канале местного штаба со ссылкой на адвоката активиста.

Сегодня в Кургане оппозиция планирует провести шествие по центральным улицам города от кинотеатра «Россия». Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального 23 января проходят по всей стране. На Дальнем Востоке уже начались задержания.

Юлия Гарипова, Челябинск