Задержали координатора штаба Навального в Ижевске

В Ижевске задержали координатора местного штаба Алексея Навального Ивана Елисеева. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба. О причинах задержания не говорится. В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили “Ъ-Удмуртия”, что у них нет информации по данному поводу.

Напомним, накануне о своем задержании в соцсетях рассказал активист Российского социалистического движения в Ижевске Дмитрий Морозов. В пресс-службе МВД также не смогли прокомментировать. Ранее МВД по Удмуртии предупредило граждан об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.