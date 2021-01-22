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Активиста РСД в Ижевске Дмитрия Морозова задержали

В Ижевске задержали активиста Российского социалистического движения Дмитрия Морозова. Об этом он сам сообщил на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, его задержали у Сенного рынка без объяснения причин и доставили в отделение полиции №2.

«Меня закрывают на ночь в Октябрьском РОВД, завтра суд. Светит либо 150 тысяч штраф либо 30 суток ареста»,— написал активист.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили “Ъ-Удмуртия”, что у них нет информации по данному поводу.

Ранее МВД по Удмуртии предупредило граждан об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.

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