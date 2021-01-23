Эпидемиолог Роспотребнадзора предложил переболевшим COVID-19 не делать прививку до осени

Люди, переболевшие коронавирусом, могут не вакцинироваться до осени 2021 года, заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени абсолютно точно»,— сказал господин Горелов в эфире телеканала «Доктор». «Если исчезли антитела после перенесенной коронавирусной инфекции, оснований для волнения нет — организм о встрече с этим коронавирусом не забудет»,— добавил он.

В России с начала пандемии выявлено 3,6 млн зараженных COVID-19 (+21 513 за сутки), умерли 68 тыс. Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась 18 января. По данным Gallup International, россияне — одни из самых скептически настроенных по поводу вакцинации жителей планеты. Потенциально привиться готовы менее трети россиян, говорится в исследовании.

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