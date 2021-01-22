ВОЗ ждет дополнительные данные от института Гамалеи для оценки вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает дополнительных данных от российского института имени Гамалеи по вакцине от COVID-19 для начала ее оценки, обсуждение вакцин китайских компаний Sinovac и Sinopharm начнется на следующей неделе, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

«В настоящее время ВОЗ проводит оценку нескольких вакцин. Изучение Sinovac и Sinopharm начнется на следующей неделе. Они обе направили в ВОЗ полное досье. Что касается вакцины института Гамалеи, то у нас сегодня была с ними встреча. Нам еще надо получить больше информации и дополнительные клинические данные от них»,— сказала госпожа Симао на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

21 января Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». До этого российский препарат зарегистрировали Алжир, Аргентина, Боливия, Палестина, Сербия. При этом ВОЗ предупредила о возможном провале в борьбе с COVID-19 из-за неравного доступа к вакцине. С начала пандемии в мире COVID-19 заразились почти 98 млн человек, умерли 2 млн.

Подробнее о возможности регистрации российской вакцины в Европе — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».