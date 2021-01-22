Первышов: в Краснодаре не будут закрывать улицу Красную для пешеходов 23 и 24 января

В Краснодаре не будут закрывать улицу Красную для пешеходов 23 и 24 января. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов в своем телеграм-канале. Ранее на сайте мэрии разместили объявление, что 23 января проведут дезинфицирующую обработку улицы Красной. В связи с этим не будет традиционного перекрытия движения для автомобилей.

«Разобрался в ситуации. Мой заместитель неверно трактовал рекомендации оперативного штаба Краснодарского края по коронавирусу и Роспотребнадзора. Дезинфекция действительно будет проводиться в субботу. Однако нет никакой необходимости и требований закрывать ее для пешеходов», - отметил господин Первышов.

Проезд по улице Красной будет открыт только для машин, которые задействованы в санобработке. Евгений Первышов также поручил откорректировать информацию на официальном сайте города.

Как писал "Ъ-Кубань", в Анапе 23 января пройдет масштабная дезинфекция центральных улиц.

Наталья Решетняк