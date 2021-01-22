В Краснодаре 23 января из-за дезинфекции не будут перекрывать движение на ул. Красной

Власти Краснодара 23 января 2021 года проведут дезинфицирующую обработку ул. Красной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дезинфекция проводится в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. По данным мэрии, в течение дня обработают дорогу по ул. Красной на всем протяжении. Дежурные бригады продезинфицируют все остановочные комплексы, лавочки, малые архитектурные формы. В связи с этим не будет традиционного перекрытия движения для автомобилей на главной улице города.

Как рассказал замглавы города Андрей Дорошев, дезинфекция общественных территорий будет продолжена в связи с наступлением плюсовых температур – во время похолодания коммунальные службы вели расчистку и обработку тротуаров противогололедным материалом.

«Уже сегодня, 22 января, обработают контактные поверхности на остановках, в подземных пешеходных переходах по ул. Офицерской, Северной, Рашпилевской и Коммунаров. Завтра эти работы выполнят по ул. Красной», – сообщил он.

Ежедневную масштабную дезинфекцию краевой столицы проводят по поручению главы Краснодара Евгения Первышова с марта 2020 года.

Алексей Белянин